В Росії знижується підтримка війни проти України (ІНФОГРАФІКА)

Згідно із опитуванням, в березні лише 41% безумовно підтримує дії російської армії в України, в лютому таких нараховувалось 48%.

Про це йдеться в дослідженні російського "Левада-центру".

Зазначається, що більшість підтримуючих – літні люди, які дивляться телебачення.

Також 31% скоріше підтримують війну (у лютому – 31%), а не підтримують – 20% (у лютому – 17%).

Більше війну підтримують ті, хто довіряють телебаченню як основному джерелу новин - 79%, схвалює діяльність президента РФ 81%, а також 55 років і старше - 79% і чоловіки - 77%.

Рідше підтримує молодь - 58% серед респондентів 18-24 років і жінки - 68%, а також ті, хто не довіряє джерелам новин - 62%. Також найменший рівень підтримки серед тих, хто не схвалює роботу президента РФ - 26%.

Разом із тим фіксується зниження інтересу росіян до війни з грудня минулого року. 21% слідкують за війною дуже уважно (22% у січні), 32% слідкують досить уважно (35% у січні), 47% стежать неуважно або не стежать взагалі.

Опитування проведено методом особистого інтерв'ю 23-29 березня за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 633 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Статистична похибка за вибірки 1 600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90% та 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Нагадаємо, 37,3% українців заявили, що мають родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року.