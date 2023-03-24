37% українців мають родичів чи знайомих, що загинули чи були поранені через війну з РФ - опитування

37,3% українців заявляють, що мають родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після 24 лютого 2022 року.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. В свою чергу, 58,5% опитаних відповіли, що таких родичів чи знайомих не мають, а 4,2% заявили, що їм важко відповісти.

Також дослідження виявило, що 39,9% респондентів мають близьких родичів або членів сім’ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Зокрема, 19,6% кажуть, що такі люди і зараз живуть закордоном, а 12,3% - що вони вже повернулися в Україну.

8% заявили, що серед таких людей є і такі, які виїхали і живуть закордоном, і такі, хто повернувся. Натомість 55,% відповіли, що не мають таких родичів або членів сім’ї, а 4,8% відповісти не змогли.

Серед усіх, хто має родичів, що виїжджали за кордон, 47% вказали, що ті живуть чи жили у Польщі, 18,5% - в Німеччині, 9,1% - в Чехії, 4,2% - в Італії, 3,7% - у Франції, 3,2% - в Канаді, 3% - в Румунії, 3% - в США, 2,5% - в Нідерландах, 2,4% - в Іспанії, 2% - в Австрії.

1,6% вказали Словаччину, по 1,5% - Болгарію та Угорщину, по 1,4% - Велику Британію та Молдову, 1,2% - Швейцарію, по 1,1% - Бельгію, Данію, Литву та Швецію. Інші країни назвали менше 1% опитаних.

Опитування проводилося з 22 лютого по 1 березня методом особистих інтерв'ю 2020 респондентів на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Зазначимо, що за даними ООН на 20 березня, в Україні верифіковано загибель з 24 лютого 2022 року через війну з Росією 8,3 тисячі мирних громадян та поранення ще 13,9 тисячі, що сумарно становить 0,043% від передвоєнної оціночної численості населення України (без Криму) в 41,13 мільйона людей.