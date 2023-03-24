37% украинцев имеют родственников или знакомых, погибших или раненых из-за войны с РФ - опрос

37,3% украинцев заявляют, что у них есть родственники или близкие знакомые (военные или гражданские), которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. В свою очередь, 58,5% опрошенных ответили, что таких родственников или знакомых не имеют, а 4,2% затруднились ответить.

Также исследование выявило, что 39,9% респондентов имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 выехали за границу. В частности, 19,6% говорят, что такие люди и сейчас живут за границей, а 12,3% – что они уже вернулись в Украину.

8% заявили, что среди таких людей есть и выехавшие и живущие за границей, и вернувшиеся. 55% ответили, что не имеют таких родственников или членов семьи, а 4,8% ответить затруднились.

Среди всех, кто имеет выезжавших за границу родственников, 47% указали, что те живут или жили в Польше, 18,5% - в Германии, 9,1% - в Чехии, 4,2% - в Италии, 3, 7% – во Франции, 3,2% – в Канаде, 3% – в Румынии, 3% – в США, 2,5% – в Нидерландах, 2,4% – в Испании, 2% – в Австрии.

1,6% указали Словакию, по 1,5% – Болгарию и Венгрию, по 1,4% – Великобританию и Молдову, 1,2% – Швейцарию, по 1,1% – Бельгию, Данию, Литву и Швецию. Остальные страны назвали менее 1% опрошенных.

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта методом личных интервью 2020 респондентов на контролируемых правительством Украины территориях, на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Отметим, что по данным ООН на 20 марта, в Украине верифицировали гибель с 24 февраля 2022 года в результате войны с Россией 8,3 тысячи мирных граждан и ранение еще 13,9 тысячи, что суммарно составляет 0,043% от предвоенной оценочной численности населения Украины (без Крыма) в 41,13 миллиона человек.