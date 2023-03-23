Названо место, где в Киеве обустроят национальное мемориальное военное кладбище

Местом для создания национального военного мемориального кладбища выбран Быковнянский лес на территории Киева. Как сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, оно может быть создано уже в этом году.

Как отмечают в ведомстве, соответствующие участки под строительство осмотрели и проанализировали представители Министерства по делам ветеранов, МКИП, Украинского института национальной памяти и Киевгорадминистрации вместе с семьями погибших защитников.

"У нас есть Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Он находится на выезде из Киева на Броварском шоссе. Это место памяти и захоронения жертв сталинских репрессий. Мы думаем, что уместно рядом обустроить кладбище", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Он указал, что в лесу рядом с территорией заповедника есть два участка, где можно создать место чествования погибших украинских военных. По словам чиновника, такой выбор является самым быстрым путем обустройства мемориального кладбища.

Фото: Минкульт

Как отмечают в МКИП, сейчас уже есть общее видение ведомств об изъятии части земельных участков из постоянного пользования заповедника "Быковнянские могилы" и коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и передачи этих новосформированных участков в постоянное пользование госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище".

Это учреждение было специально создано в сфере управления Минветеранов для строительства и эксплуатации мемориального кладбища. Предполагается, что сам комплекс будет охватывать военное кладбище, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почетных захоронений, а также музей.

Для утверждения концепции и архитектурного решения НВМК будет проведен архитектурный конкурс. В будущем оно должно стать местом почетных захоронений на государственном уровне погибших защитников и защитниц, местом официальных мер протокольного и церемониального характера, местом хранения и освещения научной информации о российско-украинской войне и других событиях борьбы за независимость Украины.

"РФ является продолжателем репрессионно-имперских традиций советской власти, поэтому создание в пределах Быковнянского леса и участка КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" мемориала погибшим от агрессии не противоречит истории этой местности. Ведь заповедник "Быковнянские могилы" является крупнейшим в Украине местом захоронения жертв и символом коллективной памяти украинского народа", - говорят в Минкульте.

Там напоминают, что создание национальных военных мемориальных кладбищ является мировой практикой чествования воинов, отдавших жизнь за свою страну. Их аналоги существуют в Канаде, Франции, Польше, Израиле и других странах.

Создание же таких кладбищ в лесной зоне тоже является довольно распространенной практикой: в качестве примеров называются военное кладбище Скугсчюркогорден в Стокгольме, лесное кладбище Хальбе в Берлине, Антокольское кладбище в Вильнюсе и Повонзковское кладбище в Варшаве.

Напомним при этом, что в июле 2022 года Киевский городской совет принимал решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины в урочище Бабий Яр вдоль улицы Елены Телиги.