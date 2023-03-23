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Названо место, где в Киеве обустроят национальное мемориальное военное кладбище
Местом для создания национального военного мемориального кладбища выбран Быковнянский лес на территории Киева. Как сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, оно может быть создано уже в этом году.
Как отмечают в ведомстве, соответствующие участки под строительство осмотрели и проанализировали представители Министерства по делам ветеранов, МКИП, Украинского института национальной памяти и Киевгорадминистрации вместе с семьями погибших защитников.
"У нас есть Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Он находится на выезде из Киева на Броварском шоссе. Это место памяти и захоронения жертв сталинских репрессий. Мы думаем, что уместно рядом обустроить кладбище", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.
Он указал, что в лесу рядом с территорией заповедника есть два участка, где можно создать место чествования погибших украинских военных. По словам чиновника, такой выбор является самым быстрым путем обустройства мемориального кладбища.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечают в МКИП, сейчас уже есть общее видение ведомств об изъятии части земельных участков из постоянного пользования заповедника "Быковнянские могилы" и коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и передачи этих новосформированных участков в постоянное пользование госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище".
Это учреждение было специально создано в сфере управления Минветеранов для строительства и эксплуатации мемориального кладбища. Предполагается, что сам комплекс будет охватывать военное кладбище, ритуальное здание и другие необходимые постройки для организации почетных захоронений, а также музей.
Для утверждения концепции и архитектурного решения НВМК будет проведен архитектурный конкурс. В будущем оно должно стать местом почетных захоронений на государственном уровне погибших защитников и защитниц, местом официальных мер протокольного и церемониального характера, местом хранения и освещения научной информации о российско-украинской войне и других событиях борьбы за независимость Украины.
"РФ является продолжателем репрессионно-имперских традиций советской власти, поэтому создание в пределах Быковнянского леса и участка КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" мемориала погибшим от агрессии не противоречит истории этой местности. Ведь заповедник "Быковнянские могилы" является крупнейшим в Украине местом захоронения жертв и символом коллективной памяти украинского народа", - говорят в Минкульте.
Там напоминают, что создание национальных военных мемориальных кладбищ является мировой практикой чествования воинов, отдавших жизнь за свою страну. Их аналоги существуют в Канаде, Франции, Польше, Израиле и других странах.
Создание же таких кладбищ в лесной зоне тоже является довольно распространенной практикой: в качестве примеров называются военное кладбище Скугсчюркогорден в Стокгольме, лесное кладбище Хальбе в Берлине, Антокольское кладбище в Вильнюсе и Повонзковское кладбище в Варшаве.
Напомним при этом, что в июле 2022 года Киевский городской совет принимал решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины в урочище Бабий Яр вдоль улицы Елены Телиги.