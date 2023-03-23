Названо місце, де в Києві облаштують національне меморіальне військове кладовище

Місцем для створення національного військового меморіального кладовища обрано Биківнянський ліс на території Києва. Як повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики, його можуть створити вже цього року.

Як зазначають у відомстві, відповідні ділянки під будівництво оглянули й проаналізували представники Міністерства у справах ветеранів, МКІП, Українського інституту національної пам'яті та Київміськадміністрації разом з родинами загиблих захисників.

"У нас є Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Він знаходиться на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті й поховання жертв сталінських репресій. Ми думаємо, що доречно поруч облаштувати кладовище", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він вказав, що у лісі поруч з територією заповідника є дві ділянки, де можна створити місце вшанування загиблих українських військових. За словами чиновника, такий вибір є найбільш швидким шляхом облаштування меморіального кладовища.

Фото: Мінкульт

Як зазначають у МКІП, наразі вже є спільне бачення відомств про вилучення частини земельних ділянок із постійного користування заповідника "Биківнянські могили" й комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" та проведення передачі цих новосформованих ділянок у постійне користування держустанові "Національне військове меморіальне кладовище".

Цю установу було спеціально створено у сфері управління Мінветеранів для будівництва та експлуатації меморіального кладовища. Передбачається, що сам комплекс охоплюватиме військове кладовище, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музей.

Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК буде проведено архітектурний конкурс. У майбутньому воно має стати місцем почесних поховань на державному рівні загиблих захисників та захисниць, місцем офіційних заходів протокольного і церемоніального характеру, місцем збереження й висвітлення наукової інформації про російсько-українську війну та інші події боротьби за незалежність України.

"РФ є продовжувачем репресійно-імперських традицій радянської влади, тому створення в межах Биківнянського лісу та ділянки КП "Дарницьке лісопаркове господарство" меморіалу загиблим від агресії не суперечить історії цієї місцевості. Адже заповідник "Биківнянські могили" є найбільшим в Україні місцем поховання жертв сталінських репресій та символом колективної пам'яті українського народу", - кажуть у Мінкульті.

Там нагадують, що створення національних військових меморіальних кладовищ є світовою практикою вшанування воїнів, які віддали життя за свою країну. Їх аналоги існують в Канаді, Франції, Польщі, Ізраїлі та інших країнах.

Створення ж таких кладовищ у лісовій зоні теж є досить поширеною практикою: в якості прикладів називаються військове кладовище Скугсчюркогорден у Стокгольмі, лісове кладовище Хальбе в Берліні, Антокольське кладовище у Вільнюсі та Повонзківський цвинтар у Варшаві.

Нагадаємо при цьому, що у липні 2022 року Київська міська рада ухвалювала рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України в урочищі Бабин Яр вздовж вулиці Олени Теліги.