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У Києві створять військовое кладовище і місця почесних поховань захисників України
Київрада 14 липня схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, місцева влада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне місце - поряд з урочищем Бабин Яр.
"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв", - наголосив столичний мер.
Нагадаємо, Київрада 14 липня погодила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таке рішення 85 депутатів.Підписуйтеся на наш YouTube канал