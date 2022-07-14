У Києві створять військовое кладовище і місця почесних поховань захисників України

Київрада 14 липня схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, місцева влада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне місце - поряд з урочищем Бабин Яр.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв", - наголосив столичний мер.

Нагадаємо, Київрада 14 липня погодила створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таке рішення 85 депутатів.