В Киеве создадут военное кладбище и места почетных захоронений защитников Украины

Киевсовет 14 июля принял решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, местные власти дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом месте – рядом с Бабьим Яром.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания - наши воины, патриоты, герои украинской нации, гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность - почтить их подвиг и память о героях", - подчеркнул столичный мэр.

Напомним, Киевсовет 14 июля согласовал создание ландшафтного заказника "Протасов Яр". Поддержали такое решение 85 депутатов.