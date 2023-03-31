В России снижается поддержка войны против Украины (ИНФОГРАФИКА)

Согласно опросу, в марте только 41% безусловно поддерживает действия российской армии в Украине, в феврале таковых насчитывалось 48%.

Об этом говорится в исследовании российского "Левада-центра".

Отмечается, что большинство поддерживающих – пожилые люди, смотрящие телевидение.

Также 31% скорее поддерживают войну (в феврале – 31%), а не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).

Больше войну поддерживают те, кто доверяет телевидению как основному источнику новостей – 79%, одобряет деятельность президента РФ 81%, а также 55 лет и старше – 79% и мужчины – 77%.

Реже поддерживает молодежь – 58% среди респондентов 18-24 лет и женщины – 68%, а также те, кто не доверяет источникам новостей – 62%. Также наименьший уровень поддержки среди тех, кто не одобряет работу президента РФ – 26%.

Вместе с тем, фиксируется снижение интереса россиян к войне с декабря прошлого года. 21% следят за войной очень внимательно (22% в январе), 32% следят достаточно внимательно (35% в январе), 47% следят рассеянно или не следят вообще.

Опрос проведен методом личного интервью 23-29 марта по репрезентативной выборке городского и сельского населения в объеме 1 633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Напомним, 37,3% украинцев заявили, что имеют родственников или близких знакомых (военных или гражданских), погибших или раненых в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года.