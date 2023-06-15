Отношение украинцев к ЛГБТ улучшается, но положительно высказываются лишь 15,5% - опрос

Доля украинцев, негативно относящихся к ЛГБТ-людям, за последний год снизилась с 38% до 34%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии по заказу общественной организации "Наш мир".

При этом социологи подчеркивают, что часть респондентов все же могут скрывать свое негативное отношение. В то же время отмечается и рост с 13% до 15,5% тех, кто имеет положительное отношение к ЛГБТ.

"Важно то, что суммарное количество тех, кто относится положительно или безразлично, составляет 61%, то есть это большинство населения страны (хотя преобладает именно равнодушное отношение - 45%). В 2022 году положительно или безразлично относились 58%", - сообщили в КМИС.

В свою очередь, 68% респондентов положительно относятся к тому, что ЛГБТ-люди участвуют в сопротивлении российскому вторжению. Отрицательно к этому относятся только 10%. В 2022 году эти показатели были соответственно 66% и 11%. Положительные оценки преобладают среди всех демографических категорий (преимущественно не менее половины одобряют и не более 16% не одобряют).

При этом среди тех, кто безразлично относится к ЛГБТ-людям, подавляющее большинство одобрительно относятся и к участию ЛГБТ-людей в войне против России.

Кроме того, по данным исследования, 67% респондентов соглашаются, что ЛГБТ-люди должны иметь одинаковые с другими гражданами права, причем этот показатель вырос с 64% в 2022 году. Не считают так 26% (в 2022 году было столько же). Даже среди тех, кто в целом негативно относится к ЛГБТ людей, 47% соглашаются, что они должны иметь одинаковые права со всеми гражданами.

В то же время поддерживают введение регистрируемого партнерства без права усыновления 28%, а против выступают 39%. В 2022 году поддерживали это лишь 24%, а против были 42%.

Еще 26% относятся к идее безразлично (в 2022 году их было 27%). Таким образом, вместе ответившие "да" и "безразлично" составляют 54%, что превышает количество противников (в 2022 году аналогичный показатель был 51%).

При этом много сомнений возникает даже у тех, кто положительно относится к ЛГБТ людям – среди них 20% выступают против. Однако среди тех, кто относится негативно, против выступают лишь 70%, а 26% либо поддерживают, либо им безразлично. Среди же тех, кому в целом безразличны ЛГБТ-люди, 30% поддерживают идею регистрируемого партнерства, а 40% ответили, что им безразлично.

Опрос был проведен 6 мая - 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2013 взрослых респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым), которые на момент опроса проживали на территории, контролировавшейся Украиной до 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%. Однако в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

При этом отмечается, что хотя сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попало ни одного респондента, который проживал бы в оккупированном населенном пунктае, среди 2013 респондентов 70 до 24 февраля 2022 проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован.

В КМИС также добавляют, что хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались от других опрошенных, общие тенденции все же достаточно сходны, поэтому невозможность сейчас опросить остающихся в оккупации существенно не влияет на качество результатов.

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