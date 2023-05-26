Двигаемся навстречу европейским стандартам. Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых пар

Украина сознательно выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых лежит демократия, верховенство права и права человека. Министерство юстиции уже работает над законодательным введением института гражданского партнерства.

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на петицию о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар, в поддержку законопроекта № 9103 "Об институте зарегистрированных партнерств".

Президент напомнил, что рассматривая летом 2022 года петицию по поводу однополых браков, акцентировал внимание на том, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В то же время в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена.

"Поэтому я обратился в Кабмин с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства", - отметил он.

По его словам, Минюст работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых основ, порядка и последствий его государственной регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров с учетом особенностей уже имеющихся правовых институтов.

Зеленский добавил, что законопроект "Об институте регистрируемых партнерств" сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

Президент также обратился к главе парламента и премьер-министру с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос.

Напомним, петицию о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар зарегистрировали 28 марта, 26 апреля она набрала 25 116 голосов граждан.

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