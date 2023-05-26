Рухаємось назустріч європейським стандартам. Зеленський відповів на петицію про реєстрацію партнерства для одностатевих пар

Україна свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких лежать демократія, верховенство права та права людини. Міністерство юстиції вже працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства.

Про це йдеться у відповіді президента Володимира Зеленського на петицію про реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерства".

Президент нагадав, що розглядаючи влітку 2022 року петицію щодо одностатевих шлюбів, акцентував увагу на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Водночас в умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена.

"Тож я звернувся до Кабміну з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства", - зазначив він.

За його словами, Мінюст наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів.

Зеленський додав, що законопроєкт "Про інститут реєстрованих партнерств" наразі він перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради.

Президент також звернувся до голови парламенту і прем’єр-міністра з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання.

Нагадаємо, петицію про реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар зареєстрували 28 березня, 26 квітня вона набрала 25 116 голосів громадян.

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