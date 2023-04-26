Зеленський розгляне петицію про реєстрацію партнерства для одностатевих пар

Петиція до Президента України про реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерства" набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на сайті Президента України.

Петицію зареєстрували 28 березня, 26 квітня вона набрала 25 116 голосів громадян.

Автори петиції аргументують своє звернення тим, що представники ЛГБТ, які також захищають Україну на війні, позбавлені права на офіційне оформлення своїх стосунків з людьми, з якими вони в партнерстві.

"Ця проблема існує в Україні з моменту Незалежності, але після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року вона лише загострилася, адже українці та українки щодня перебувають у небезпеці, як цивільні, так і військові. Пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема це стосується одностатевих пар, серед яких — пари ЛГБТ+ військових", — зазначає автор петиції, розповідаючи про конкретні випадки як приклад.

Зазначається, що, згідно з останніми даними соціологічного опитування National Democratic Institute та Київського міжнародного інституту соціології, 56% українців підтримують запровадження цивільних партнерств для ЛГБТ+ людей, і лише 24% виступає проти. Тому, як стверджується в петиції, "суспільство до цього готове".

Крім того, автори нагадують президентові, що Україна є державою-учасницею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини або ЄКПЛ). Нещодавно, Велика Палата ЄСПЛ підтвердила, що "відсутність в державі юридичного визнання одностатевих пар є порушенням статті 8 ЄКПЛ, що закріплює право на повагу до приватного і сімейного життя".

У зв'язку з цим підписанти та автори просять президента про наступне:

Публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", що запроваджує партнерства для одностатевих та різностатевих пар; Звернутися до ВРУ та профільного комітету з проханням підтримати законопроєкт № 9103; Звернутися до депутатів фракції "Слуга Народу" з проханням проголосувати та підтримати законопроєкт № 9103; Сприяти ухваленню законопроєкту № 9103 та підписати його після цього.

Нагадаємо, раніше петиція до президента про легалізацію одностатевих шлюбів також набирала 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб він надав на неї офіційну відповідь. Тоді голова держави зауважив, що уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи зутвердження та забезпечення прав і свобод людини.

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