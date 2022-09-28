На референдумі кубинці підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Мешканці Куби переважною більшістю голосів схвалили новий сімейний кодекс, який передбачає легалізацію одностатевих шлюбів, а також підвищення прав жінок.

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Про це повідомляє Reuters.

Понад 3,9 мільйона виборців проголосували за ратифікацію кодексу (66,9%), тоді як 1,95 мільйона висловилися проти ратифікації (33%), заявила президент національної виборчої комісії Куби Аліна Балсейро Гутьєррес.

"Правосуддя відбулося", – написав у Twitter президент Куби Мігель Діас-Канель.

"Це погашення боргу кільком поколінням кубинських чоловіків і жінок, чиї сімейні проекти чекали на цей закон роками", — сказав він.

100-сторінковий "Сімейний кодекс" легалізує одностатеві шлюби та цивільні союзи, дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей і сприяє рівному розподілу домашніх прав і обов’язків між чоловіком і жінкою.

Попередні результати виборчої комісії показали, що 74% з 8,4 мільйона кубинців, які мають право голосу, взяли участь у недільному референдумі.

На кубинських виборах немає незалежних спостерігачів, хоча громадяни можуть спостерігати за підрахунком голосів на своїх дільницях.

За кубинськими стандартами явка на референдумі була відносно скромною.

Зазначимо, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства.

Так, петиція про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів набрала понад 28,5 тисяч підписів.