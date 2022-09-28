На референдуме кубинцы поддержали легализацию однополых браков

Жители Кубы подавляющим большинством голосов одобрили новый семейный кодекс, предусматривающий легализацию однополых браков, а также повышение прав женщин.

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Об этом сообщает Reuters.

Более 3,9 миллионов избирателей проголосовали за ратификацию кодекса (66,9%), тогда как 1,95 миллиона высказались против ратификации (33%), заявила президент национальной избирательной комиссии Кубы Алина Балсейро Гутьеррес.

"Правосудие состоялось", – написал в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Это погашение долга нескольким поколениям кубинских мужчин и женщин, чьи семейные проекты ждали этого закона годами", — сказал он.

100-страничный "Семейный кодекс" легализует однополые браки и гражданские союзы, позволяет однополым парам усыновлять детей и способствует равному распределению домашних прав и обязанностей между мужчиной и женщиной.

Предварительные результаты избирательной комиссии показали, что 74% из 8,4 миллиона кубинцев, обладающих правом голоса, приняли участие в воскресном референдуме.

На кубинских выборах нет независимых наблюдателей, хотя граждане могут наблюдать подсчет голосов на своих участках.

По кубинским стандартам явка на референдуме была относительно умеренной.

Отметим, что в Украине рассматриваются варианты легализации гражданского партнерства.

Так, петиция о легализации в Украине однополых браков набрала более 28,5 тысячи подписей.