На портале "Дія" запустили подачу заявлений на усыновление

На портале "Дія" для потенциальных родителей запустили регистрацию для усыновления ребенка. Регистрация в кандидаты займет около 30 минут, сообщила 9 сентября пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Такую заявку уже можно заполнять на портале "Дія".

Чтобы подать заявку на усыновление нужно сделать следующие шаги:

войти в кабинет гражданина на портале "Дія";

нажать "Услуги" - "Семья" - "Усыновление: регистрация кандидата";

заполнить анкету, указать данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о ребенке, которого планируется усыновить (пол, возраст и т.п.);

загрузить нужные документы;

подписать заявление е-подписью и нажать "Отправить".

Сотрудники службы по делам детей в течение 5 дней проверят заявление и придут с визитом домой к будущим родителям, чтобы убедиться, можно ли там жить ребенку. Если все хорошо — усыновителей ожидает дальнейшая регистрация статуса кандидата.

Напомним, в приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском языке и услуга шеринга авто.

Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.