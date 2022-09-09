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На порталі "Дія" запустили подачу заяв на усиновлення
На порталі "Дія" для потенційних батьків запустили реєстрацію для всиновлення дитини. Реєстрація у кандидати займе близько 30 хвилин, повідомила 9 вересня пресслужба Міністерства інфраструктури.
Таку заявку вже можна заповнювати на порталі "Дія".
Щоб подати заявку на усиновлення потрібно зробити настпуні кроки:
- увійти у кабінет громадянина на порталі "Дія";
- натиснути "Послуги" - "Сімʼя" - "Усиновлення: реєстрація кандидата";
- заповнити анкету, вказати дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку планується усиновити (стать, вік тощо);
- завантажити потрібні документи;
- підписати заяву е-підписом та натиснути "Надіслати".
Співробітники служби у справах дітей протягом 5 днів перевірять заяву і прийдуть з візитом додому до майбутніх батьків, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.