На порталі "Дія" запустили подачу заяв на усиновлення

На порталі "Дія" для потенційних батьків запустили реєстрацію для всиновлення дитини. Реєстрація у кандидати займе близько 30 хвилин, повідомила 9 вересня пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Таку заявку вже можна заповнювати на порталі "Дія".

Щоб подати заявку на усиновлення потрібно зробити настпуні кроки:

увійти у кабінет громадянина на порталі "Дія";

натиснути "Послуги" - "Сімʼя" - "Усиновлення: реєстрація кандидата";

заповнити анкету, вказати дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку планується усиновити (стать, вік тощо);

завантажити потрібні документи;

підписати заяву е-підписом та натиснути "Надіслати".

Співробітники служби у справах дітей протягом 5 днів перевірять заяву і прийдуть з візитом додому до майбутніх батьків, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.