Подати заяву на одруження та інші послуги в ДРАЦС тепер можна отримати з документами в "Дії"

В органах ДРАЦС тепер доступний шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку "Дія". Про це 8 вересня повідомила пресслужба Мінцифри.

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Це означає, що під час замовлення та отримання адмінпослуг громадяни можуть показати електронний паспорт у застосунку "Дія", після цього працівник зможе отримати цифрову копією документа.

Зокрема, українці зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред'явивши паспорт в "ДІЇ".

Як поділитися цифровим документом

Потрібно зайти у застосунок "Дія", натиснути на паспорт та виберати штрихкод. Працівник ДРАЦСу зчитає штрихкод, а громадянин підтверджуєте запит на передачу даних у застосунку. Працівник також може вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під штрихкод.Далі - цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.

"Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", — зазначили в Мінцифри.

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.

У ДРАЦС можна отримати такі послуги:

державна реєстрація народження;

створення або розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей);

зміна імені;

реєстрація народження та смерті.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.