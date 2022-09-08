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Подати заяву на одруження та інші послуги в ДРАЦС тепер можна отримати з документами в "Дії"
В органах ДРАЦС тепер доступний шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку "Дія". Про це 8 вересня повідомила пресслужба Мінцифри.
Це означає, що під час замовлення та отримання адмінпослуг громадяни можуть показати електронний паспорт у застосунку "Дія", після цього працівник зможе отримати цифрову копією документа.
Зокрема, українці зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред'явивши паспорт в "ДІЇ".
Як поділитися цифровим документом
Потрібно зайти у застосунок "Дія", натиснути на паспорт та виберати штрихкод. Працівник ДРАЦСу зчитає штрихкод, а громадянин підтверджуєте запит на передачу даних у застосунку. Працівник також може вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під штрихкод.Далі - цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", — зазначили в Мінцифри.
Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.
У ДРАЦС можна отримати такі послуги:
- державна реєстрація народження;
- створення або розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей);
- зміна імені;
- реєстрація народження та смерті.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.