В ЗАГСах теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Дія" для получения услуг

В органах ЗАГС теперь доступен шеринг внутреннего и зарубежного цифровых паспортов в приложении "Дія". Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Минцифры.

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Это означает, что при заказе и получении админуслуг граждане могут показать электронный паспорт в приложении "Дія", после чего работник сможет получить цифровую копию документа.

В частности, украинцы смогут подать заявление на регистрацию брака, предъявив паспорт в "Дії".

Как поделиться цифровым документом

Нужно зайти в приложение "Дія", нажать на паспорт и выбрать штрихкод. Работник ЗАГСа считает штрихкод, а гражданин подтверждаете запрос на передачу данных в приложении.

Работник также может вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под штрихкод. Далее - цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Благодаря шерингу выполняются сразу две функции — подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", — отметили в Минцифре.

Чтобы воспользоваться услугой шеринга, необходимо обновить "Дію" до последней версии.

В ЗАГСе можно получить следующие услуги:

государственная регистрация рождения;

создание или расторжение брака (по совместному заявлению супругов, не имеющих детей);

смена имени;

регистрация рождения и смерти.

Напомним, в приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.