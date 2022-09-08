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В ЗАГСах теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Дія" для получения услуг
В органах ЗАГС теперь доступен шеринг внутреннего и зарубежного цифровых паспортов в приложении "Дія". Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Минцифры.
Это означает, что при заказе и получении админуслуг граждане могут показать электронный паспорт в приложении "Дія", после чего работник сможет получить цифровую копию документа.
В частности, украинцы смогут подать заявление на регистрацию брака, предъявив паспорт в "Дії".
Как поделиться цифровым документом
Нужно зайти в приложение "Дія", нажать на паспорт и выбрать штрихкод. Работник ЗАГСа считает штрихкод, а гражданин подтверждаете запрос на передачу данных в приложении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Работник также может вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под штрихкод. Далее - цифровая копия паспорта с е-подписью "Дії" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния.
"Благодаря шерингу выполняются сразу две функции — подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит обслуживание и поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных", — отметили в Минцифре.
Чтобы воспользоваться услугой шеринга, необходимо обновить "Дію" до последней версии.
В ЗАГСе можно получить следующие услуги:
- государственная регистрация рождения;
- создание или расторжение брака (по совместному заявлению супругов, не имеющих детей);
- смена имени;
- регистрация рождения и смерти.
Напомним, в приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.
Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.