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Эстония создаст свой аналог "Дії": в этом ей поможет Украина
Министерство цифровой трансформации Украины передало эстонским коллегам пользовательский опыт (UI/UX) и код приложения государственных услуг "Дія", чтобы Эстония могла создать свой аналог.
Об этом сообщили глава Минцифры Михаил Федоров и министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван во время брифинга 2 сентября по итогам подписания меморандума по экспорту лучших практик из цифрового государства.
Полученная информация поможет Эстонии создать такое же приложение и портал как "Дія" в Украине.
"Благодаря сотрудничеству Эстония сможет создать такой же мобильно ориентированный подход к цифровому правительству, как в Украине", - рассказал Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что развитие цифрового государства в Украине началось с изучения опыта Эстонии.
В свою очередь Ярван напомнил, что на первых встречах эстонская сторона делилась с украинскими коллегами наработками. Теперь он обратил внимание, что Украина в определенных направлениях "обегала" Эстонию, в частности, в плане создания "государства в смартфоне".
Напомним, в приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.
Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.