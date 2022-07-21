Заказать дубликат свидетельства о рождении или регистрации брака в случае потери теперь можно в "Дії"

В случае потери свидетельства о рождении, регистрации или расторжении брака можно заказать дубликат документа на портале "Дія" и забрать его в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпочтой" на дом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что раньше, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды сходить в ДРАЦС. Отстоять очередь, заполнить заявление, а на следующий день снова идти в ДРАЦС и снова стоять в очередях, чтобы забрать документ.

Теперь есть возможность подать заявление на портале "Дія" и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпочтой" на дом.

На портале можно заказать дубликат свидетельства или выписку:

о рождении

о смерти

об изменении имени

о регистрации брака

о расторжении брака

Видеоинструкция, как работает услуга на портале "Дія":

Также можно будет получить документ не только для себя, но и для ближайших родственников - детей, родителей, братьев или сестер. Для этого нужно лишь добавить сканы утратившихся документов или подтверждающих родственные отношения.

Напомним, команда Министерства образования и науки работает над внедрением е-документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія" вместе с коллегами из Минцифры. В приложении будут содержаться документы о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), и высшем образовании.