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Категория
Общество
Дата публикации

Заказать дубликат свидетельства о рождении или регистрации брака в случае потери теперь можно в "Дії"

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В случае потери свидетельства о рождении, регистрации или расторжении брака можно заказать дубликат документа на портале "Дія" и забрать его в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпочтой" на дом.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что раньше, чтобы получить документ повторно, нужно было дважды сходить в ДРАЦС. Отстоять очередь, заполнить заявление, а на следующий день снова идти в ДРАЦС и снова стоять в очередях, чтобы забрать документ.  

Теперь есть возможность подать заявление на портале "Дія" и забрать документ в течение трех дней в ГРАГС или заказать доставку "Укрпочтой" на дом.  

На портале можно заказать дубликат свидетельства или выписку:  

  • о рождении
  • о смерти
  • об изменении имени
  • о регистрации брака
  • о расторжении брака

Видеоинструкция, как работает услуга на портале "Дія":

Также можно будет получить документ не только для себя, но и для ближайших родственников - детей, родителей, братьев или сестер. Для этого нужно лишь добавить сканы утратившихся документов или подтверждающих родственные отношения.  

Напомним, команда Министерства образования и науки работает над внедрением е-документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія" вместе с коллегами из Минцифры. В приложении будут содержаться документы о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), и высшем образовании.

Автор:
Анастасия Перцева