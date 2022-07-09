- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
МОН и Минцифры работают над внедрением е-документов об образовании в "Дія"
Команда Министерства образования и науки работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія" вместе с коллегами из Минцифры и при поддержке проекта "EU4DigitalUA".
Об этом говорится на сайте МОН.
Отмечается, что в приложении будут документы о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном высшем образовании и высшем образовании.
Кроме того, уже сейчас благодаря сервису ЕГЕБО "Информация о физическом лице, содержащемся в ЕГЕБО", соискатели образования и выпускники могут самостоятельно получить информацию об изданных им документах об образовании и об обучении. Для этого нужно только иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании – не нужны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также и информацию, полученную с помощью сервиса ЕГЕБО, о серии и номере выданных документов об образовании можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании.
Полученная выписка из этого Реестра может быть полезна признанию украинских документов об образовании для дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах Европейского высшего образования.
Напомним, еще в конце июня глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что документы об образовании будут интегрированы в приложение "Дія", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.