МОН и Минцифры работают над внедрением е-документов об образовании в "Дія"

Команда Министерства образования и науки работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія" вместе с коллегами из Минцифры и при поддержке проекта "EU4DigitalUA".

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Об этом говорится на сайте МОН.

Отмечается, что в приложении будут документы о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном высшем образовании и высшем образовании.

Кроме того, уже сейчас благодаря сервису ЕГЕБО "Информация о физическом лице, содержащемся в ЕГЕБО", соискатели образования и выпускники могут самостоятельно получить информацию об изданных им документах об образовании и об обучении. Для этого нужно только иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании – не нужны.

Также и информацию, полученную с помощью сервиса ЕГЕБО, о серии и номере выданных документов об образовании можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании.

Полученная выписка из этого Реестра может быть полезна признанию украинских документов об образовании для дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах Европейского высшего образования.

Напомним, еще в конце июня глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что документы об образовании будут интегрированы в приложение "Дія", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.