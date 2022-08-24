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В "Дії" запустили автоматическую регистрацию ООО
Сегодня, 24 августа, в приложении "Дія" запустили автоматическую регистрацию ООО. Теперь украинцы могут открыть бизнес буквально через 2 секунды.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Запускаем автоматическую регистрацию ООО на портале "Дія" прямо в День Независимости. Успешно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально через 2 секунды", - отметил министр.
Он напомнил, что услуга регистрации ООО с госрегистратором Минцифрой была запущена еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сейчас убираем госрегистратора по процессу, чтобы сэкономить ваше время", - заметил Федоров.
По его словам, благодаря автоматическим услугам украинцам не нужно ждать решения чиновника или ответа госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно.
Напомним, в приложении "Дія", которое предоставляет государственные услуги онлайн, начали бета-тестирование отображения загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на английском языке.