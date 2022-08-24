В "Дії" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ

Сьогодні, 24 серпня, у додатку “Дія” запустили автоматичну реєстрацію ТОВ. Тепер українці можуть відкрити бізнес буквально за 2 секунди.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запускаємо автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі Дія просто в День Незалежності. Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди", - зазначив міністр.

Він нагадав, що послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором Мінцифри запустила ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців.

"Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час", - зауважив Федоров.

За його словами, завдяки автоматичним послугам українцям не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно.

Нагадаємо, у застосунку "Дія", що надає державні послуги онлайн, розпочали бета-тестування відображення закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта англійською мовою.