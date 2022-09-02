Естонія створить свій аналог "Дії": в цьому їй допоможе Україна

Міністерство цифрової трансформації України передало естонським колегам користувацький досвід (UI/UX) та код застосунку державних послуг "Дії", щоб Естонія могла створити свій аналог.

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Про це повідомили очільник Мінцифри Михайло Федоров та міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван під час брифінгу 2 вересня за підсумками підписання меморандуму щодо експорту найкращих практик з цифрової держави.

Отримана інформація допоможе Естонії створити аналогічний застосунок та портал як "Дія" в Україні.

"Завдяки співпраці Естонія зможе створити такий само мобільно орієнтований підхід до цифрового уряду, як в Україні", — розповів Федоров.

Він додав, що розбудова цифрової держави в Україні розпочалася з вивчення досвіду Естонії.

В свою чергу Ярван пригадав, що на перших зустрічах естонська сторона ділилася з українськими колегами напрацюваннями. Тепер він звернув увагу, що Україна в певних напрямках "обігнала" Естонію, зокрема в плані створення "держави в смартфоні".

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.