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Естонія створить свій аналог "Дії": в цьому їй допоможе Україна
Міністерство цифрової трансформації України передало естонським колегам користувацький досвід (UI/UX) та код застосунку державних послуг "Дії", щоб Естонія могла створити свій аналог.
Про це повідомили очільник Мінцифри Михайло Федоров та міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван під час брифінгу 2 вересня за підсумками підписання меморандуму щодо експорту найкращих практик з цифрової держави.
Отримана інформація допоможе Естонії створити аналогічний застосунок та портал як "Дія" в Україні.
"Завдяки співпраці Естонія зможе створити такий само мобільно орієнтований підхід до цифрового уряду, як в Україні", — розповів Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що розбудова цифрової держави в Україні розпочалася з вивчення досвіду Естонії.
В свою чергу Ярван пригадав, що на перших зустрічах естонська сторона ділилася з українськими колегами напрацюваннями. Тепер він звернув увагу, що Україна в певних напрямках "обігнала" Естонію, зокрема в плані створення "держави в смартфоні".
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.