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Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів
У відповіді йдеться, що згідно з Конституцією, шлюб в Україні є добровільним союзом чоловіка та жінки. А під час воєнного стану змінювати Конституцію не можна.
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За словами Зеленського, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства.
У зв'язку з цим він доручив прем'єру Шмигалю розглянути питання, порушені в петиції.
Зазначимо, що звернення набрало понад 28,5 тисяч підписів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що петиція щодо знесення пам'ятника Катерини ІІ в Одесі набрала необхідну кількість голосів.