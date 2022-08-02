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Суспільство
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Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів

Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів
Фото: depositphotos

У відповіді йдеться, що згідно з Конституцією, шлюб в Україні є добровільним союзом чоловіка та жінки. А під час воєнного стану змінювати Конституцію не можна.

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За словами Зеленського, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства.

У зв'язку з цим він доручив прем'єру Шмигалю розглянути питання, порушені в петиції.

Зазначимо, що звернення набрало понад 28,5 тисяч підписів.

Фото 2 — Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів

Нагадаємо, що петиція щодо знесення пам'ятника Катерини ІІ в Одесі набрала необхідну кількість голосів.