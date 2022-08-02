Зеленский ответил на петицию о легализации в Украине однополых браков

В ответе говорится , что согласно Конституции, брак в Украине является добровольным союзом мужчины и женщины. А во время военного положения менять Конституцию нельзя.

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По словам Зеленского, в Украине рассматриваются варианты легализации гражданского партнерства.

В связи с этим он поручил премьеру Шмыгалю рассмотреть вопросы, поднятые в петиции.

Отметим, что обращение набрало более 28,5 тысячи подписей.

Напомним, что петиция насчет сноса памятника Екатерины II в Одессе набрала необходимое количество голосов.