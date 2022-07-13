Петиция насчет сноса памятника Екатерины II в Одессе набрала необходимое количество голосов

На сайте Офиса президента Украины электронная петиция насчет сноса памятника Екатерины II в Одессе набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится на сайте президента.

Как отмечают в петиции, зарегистрированной 28 июня Стефанией Цегельник, на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, и уничтожила Запорожскую Сечь, и внедрила политику насильственного обрусствования, из бюджета выделяются миллионы гривен.

"В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке", - говорится в сообщении.

Напомним, экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма подготовил рекомендации для местных властей для переименования топонимов или определения судьбы памятников.

Это сделано с целью оказания помощи в "преодолении антиукраинского влияния российских цивилизационных мифов, российского имперского и советского тоталитарного наследия в публичном пространстве населенных пунктов Украины".