Петиція щодо знесення пам'ятника Катерини II в Одесі набрала необхідну кількість голосів

На сайті Офісу президента України електронна петиція щодо знесення пам'ятника Катерини II в Одесі набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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Про це йдеться на сайті президента.

Як наголошують у петиції, зареєстрованій 28 червня Стефанією Цегельник, на утримання пам'ятника тій, що сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів і знищила Запорізьку Січ та впровадила політику насильницького зросійщування, з бюджету виділяються мільйони гривень.

"В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму підготувала рекомендації для місцевої влади для перейменування топонімів чи визначення долі пам'ятників.

Це зроблено з метою надання допомоги у "подоланні антиукраїнського впливу російських цивілізаційних міфів, російської імперської та радянської тоталітарної спадщини у публічному просторі населених пунктів України".