В Минкульте разработали принципы дерусификации топонимов и памятников в Украине

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма подготовил рекомендации для местной власти для переименования топонимов и определения судьбы соответствующих памятников.

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Как говорится в сообщении ведомства, это сделано с целью оказания помощи в "преодолении антиукраинского влияния российских цивилизационных мифов, российского имперского и советского тоталитарного наследия в публичном пространстве населенных пунктов Украины".

Отмечено, что в ходе обсуждения все члены совета согласились, что процесс преодоления последствий указанных политик должен быть взвешенным, основываться на общественном диалоге, открытой профессиональной дискуссии, но в то же время не может быть отложен во времени, поскольку является "важной составляющей ментального сопротивления агрессии".

Указано, что вопросы сохранения в публичном пространстве или замены (в случае топонимики) или демонтажа и перемещения (в случае с памятниками) должны решаться в соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении, а также законодательством в сфере охраны культурного наследия.

"При этом подходы при принятии решения по объектам, названиям, символам российского имперского и советского тоталитарного прошлого не должны быть формальными, а должны определяться на научной основе и при наличии общественного диалога. Целесообразно избегать обобщенных групповых критериев, стоит подходить индивидуально к каждому случаю", - пришли к выводу эксперты.

В то же время, по их мнению, в этом процессе следует учитывать, что российская имперская и советская тоталитарная практики мифологизировали определенные фигуры и события, а показателем их инструментализации является массовость насаждения названий, объектов и символов в публичных пространствах украинских населенных пунктов.

Ввиду этого при принятии решений по устранению из публичного пространства или сохранению объектов, названий, символов российской имперской и советской тоталитарной политик, как определил экспертный совет, целесообразно учитывать следующие критерии:

- меру и последствия роли политического или культурного деятеля в реализации российской имперской и российской тоталитарной политики;

- как те или иные объекты, названия, фигуры или произведения пропагандируют имперские и тоталитарные нарративы;

- вклад личности в развитие украинской и мировой культуры, науки и других общественно важных сфер человеческой деятельности;

- личную мировоззренческую позицию, ценностные ориентиры той или иной фигуры;

- отношение личности к украинской идентичности и идентичности коренных народов Украины;

- мифологизированность и инструментализацию имперской и тоталитарной пропагандой личности или исторического события.

В частности, нецелесообразным определено существование в публичном пространстве названий, объектов и символов, связанных с:

- реализацией российской имперской и тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;

- наименованиями российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, не связанных непосредственно с украинской историей;

- лицами, принимавшими активное участие в реализации и/или пропаганде российской имперской и советской тоталитарной политики;

- лицами, принимавшими непосредственное участие в преследованиях участников борьбы за независимость, совершении политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;

- лицами и событиями, которые были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов.



"Нужно также отметить, что исчезновение из публичного пространства топонимов или памятников в честь определенных культурных деятелей не равно исчезновению их культурного наследия, которое остается доступным. При этом в процессе очищения публичного пространства от российского имперского и советского тоталитарного наследия важно не допустить уничтожения памяти о действительно значимых для Украины и конкретного города или села исторических фигурах и событиях", - заявили в Минкульте.

В частности, целесообразным определено сохранение названий и объектов, связанных с лицами, которые внесли важный вклад в развитие украинской или мировой науки, культуры и других сфер общественной жизни; которые были благосклонны или по крайней мере толерантны к Украине и украинской культуре, признавали ее равенство с другими культурами; или боровшихся с тоталитарными режимами или подвергшихся преследованиям с их стороны.

"Важно хранить память о героях и героинях, защитниках и защитницах Украины, в том числе солдатах, офицерах, врачах и медсестрах, членах Движения сопротивления и защищавших Украину от нацистских оккупантов", - добавляют в ведомстве.

Там также отмечают важность учета того, что преодоление последствий русификации не должно приводить к сужению и примитивизации культурного пространства в Украине, в то же время должно стимулировать развитие инклюзивной гуманитарной и культурной среды, одновременно наполняя его собственным уникальным ценностным содержанием.

Как указывают в экспертном совете, при принятии решения о сохранении в публичном пространстве или демонтаже и переносе в музей произведения монументального искусства следует учитывать уровень мастерства и вклад автора в развитие украинского искусства, художественную ценность и оригинальность произведения.

Произведения же искусства, в отношении которых "есть общественный консенсус" о нецелесообразности их дальнейшего существования в публичных пространствах, там считают уместным перемещать в музейное пространство.

"При необходимости следует предлагать временные решения по устранению из публичного пространства памятника монументального искусства – закрыванию, маскировке художественных объектов, чтобы избежать поспешных решений и не допустить потери культурного достояния", - отмечают эксперты Минкульта.

Кроме того, по их мнению, следует способствовать сохранению произведений монументального искусства, в частности элементов украшения и декора в публичном пространстве, и внедрять методы их критического переосмысления, то есть сохраняя целостность материальных объектов, придавать им новое содержание, а именно осуждение имперской и тоталитарной политик.

"Таким образом, общими подходами являются взвешенность, объективность, своевременность и полнота реагирования на запрос украинского общества относительно преодоления антиукраинского влияния российских цивилизационных мифов, российской имперской и советской тоталитарной политики в публичных пространствах населенных пунктов Украины в качестве ответа на вызовы глобального конфликта демократических и тоталитарных цивилизаций", - сказано в сообщении.

Напомним также, что еще 5 апреля 50 депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет на присвоение географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятники, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события. Пока он еще не рассматривался парламентом.