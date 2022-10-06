Словенія легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Словенії прийняв поправку, яка дозволяє одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей такими сім'ями після того, як Конституційний суд прийняв відповідне рішення. Про це повідомляє Euronews.

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Словенія стала першою країною в Східній Європі, яка легалізувала одностатеві шлюби.

У липні Вищий суд Словенії постановив, що закон, який визначає шлюб лише між чоловіком і жінкою, дискримінує пари геїв і лесбійок. В результаті суд призупинив дію оскаржуваних статей і зобов’язав парламент внести зміни до тексту протягом шести місяців.

"Цими змінами ми визнаємо права одностатевих пар, які вони повинні були отримати ще давно", — сказав держсекретар Саймон Малєвац.

При цьому основна опозиційна партія, Словенська демократична партія, розкритикувала рішення суду та організувала кілька мітингів проти нового закону.

Більшість сусідів Словенії не дозволяють громадянські союзи чи одностатеві шлюби. Уряд Естонії підійшов найближче до цього питання у 2016 році, погодившись визнати одностатеві союзи, створені в інших країнах.

У Хорватії, Чехії, Угорщині та Чорногорії діють закони, які встановлюють одностатеві цивільні партнерства, при цьому в Угорщині з літа 2021 року навіть розмови про гомосексуалізм перед дітьми караються штрафом.

Нагадаємо, нещодавно мешканці Куби переважною більшістю голосів схвалили новий сімейний кодекс, який передбачає легалізацію одностатевих шлюбів, а також підвищення прав жінок.

Зазначимо, в Україні розглядаються варіанти легалізації громадянського партнерства. Так, петиція про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів набрала понад 28,5 тисяч підписів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com