Словения легализовала однополые браки

Парламент Словении принял поправку, позволяющую однополым парам жениться и усыновлять детей такими семьями после того, как Конституционный суд принял соответствующее решение. Об этом сообщает Euronews.

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Словения стала первой страной в Восточной Европе, легализовавшей однополые браки.

В июле Высший суд Словении постановил, что закон, определяющий брак только между мужчиной и женщиной, дискриминирует пары геев и лесбиянок. В результате суд приостановил действие обжалуемых статей и обязал парламент внести изменения в текст в течение шести месяцев.

"Этими изменениями мы признаем права однополых пар, которые они должны были получить еще давно", - сказал госсекретарь Саймон Малевац.

При этом основная оппозиционная партия, Словенская демократическая партия, подвергла критике решение суда и организовала несколько митингов против нового закона.

Большинство соседей Словении не разрешают гражданские союзы или однополые браки. Правительство Эстонии подошло ближе всего к этому вопросу в 2016 году, согласившись признать однополые союзы, созданные в других странах.

В Хорватии, Чехии, Венгрии и Черногории действуют законы, устанавливающие однополые гражданские партнерства, при этом в Венгрии с лета 2021 даже разговоры о гомосексуализме перед детьми караются штрафом.

Напомним, недавно жители Кубы подавляющим большинством голосов одобрили новый семейный кодекс, предусматривающий легализацию однополых браков, а также повышение прав женщин.

Отметим, что в Украине рассматриваются варианты легализации гражданского партнерства. Так, петиция о легализации в Украине однополых браков набрала более 28,5 тысячи подписей.

Источник фото: ua.depositphotos.com