Петиція до Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів

Кількість підписів під електронною петицією до президента Володимира Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів перевищила 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб він надав на неї офіційну відповідь.

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При цьому збір підписів наразі не зупинено. Як свідчать дані на сайті Офісу президента, станом на 18:00 петицію підтримало вже більш ніж 25,8 тисячі громадян.

Звернення до глави держави подала 3 червня громадянка Анастасія Совенко. Таким чином, на отримання необхідної кількості голосів пішло лиш трохи більше місяця.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", - йдеться в короткому тексті зверненння.

Нагадаємо також, що 4 липня на президентскому сайті було подано петицію із закликом про легалізацію еротики та порно. Станом на 8 липня її підписало вже більше половини від необхідної кількості громадян - 13,4 тисячі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com