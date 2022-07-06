Українці масово підписують петицію до Зеленського про легалізацію еротики та порно

На сайті президента 4 липня з'явилася петиція про легалізацію в Україні порнографічної діяльності, яку станом на 20:50 6 липня вже підтримали 5,6 тисячі громадян (при 25 тисячах необхідних голосів для її розгляду президентом).

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Як зазаначає автор звернення Тарас Сіромський, більшість розвинених держав не мають заборон на таку діяльність, а в Україні відповідний закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова.

"Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", - заявляє він.

Водночас ініціатор ніде прямо не вказує, який саме закон у цій сфері закликає скасувати, але зазначає що він "дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному".

"Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений!" - вважає автор петиції.

За його словами, правоохоронці витрачають величезну кількість грошей платників податків на закупки порнографічного матеріалу і пошук відповідних "злочинців", хоча жертв таких діянь, щоб вважати їх злочинами, нема. Натомість, на його думку, кіберполіції зараз варто зосередитися на боротьбі проти російських кібератак та "російської дезінформації".

"Якщо взяти до уваги дослідження психологів, то у суспільствах, де немає цензури на оголення і секс взагалі не існує сексуальних злочинів, там немає психологічних відхилень на сексуальну тематику. Надмірна цензура, обмеження породжують в голові різні нездорові фантазії, провокують розвиток збочень і, відповідно, збільшують кількість сексуальних злочинів", - аргументує Сіромський.

Він вказує, що адекватними людьми еротика сприймається аналогічно до краси природи, і закликає згадайти в цьому сенсі давньогрецькі олімпійські ігри та скульптури.

"Нам пора рухатись до цивілізованих держав, а не сидіти на рівні країн третього світу, які забороняють жінкам носити коротенькі спіднички чи роздягатись на пляжі. Тим більше зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети", - заявляє ініціатор.

Більш того, за його твердженням, для багатьох людей це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоров'ям чи місце перебування й, більш того, відповідні обмеження суперечать свободі і цінностям ЛГБТ-спільнот.

"Зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі OnlyFans- і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні! Це доведе демократичність і свободу України, за яку ми зараз боремось!" - вважає він.