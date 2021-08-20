Заработав за год $390 млн, OnlyFans запретит контент "откровенно сексуального характера"

Сервис OnlyFans с 1 октября запретит контент "откровенно сексуального характера". Изменения обусловлены давлением со стороны провайдеров и банковских партнеров.

Издание Bloomberg со ссылкой на компанию отмечает — какой именно контент запретят станет известно в ближайшее время. Однако СМИ отмечает, что под действие новых правил попадут любые публикации "откровенно сексуального характера".

Предположительно, под этой формулировкой имеется в виду порнографический контент, тогда как эротические фото и видео можно будет продолжать выкладывать. По действующим правилам, пользователи могут выкладывать эротические фото и видео эротического характера. При этом ранее сервис запретил запретил выкладывать обнажённый контент, сделанный в общественных местах.

Сегодня под запретом также подпадают некрофилия, инцест, снимки несовершеннолетних, добытый незаконным путем и манипулятивный контент. Изменения в правила вносятся на фоне планов компании привлечь миллиард долларов для выхода на массовую аудиторию и избавления от репутации, связанной с эротическим контентом.

Читайте также: Журнал Time презентовал рейтинг 100 самых влиятельных в мире компаний

Отметим, что OnlyFans появился в 2016 году, а в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 миллионов пользователей. Контент выкладывают два миллиона авторов.

По данным Financial Times совокупная сумма транзакций на платформе за последний год выросла в семь раз до $2,36 млпд долларов. Прибыль до уплаты налогов выросла с $8,3 млн до $73 млн. Выручка OnlyFans за год выросла на 553% — до $390 млн.

Стоимость ежемесячной подписки на создателей контента в среднем составляет от 5 до 50 долларов, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше миллиона долларов.

Читайте также: Кредит за премиум-аккаунт на PornHub: каким МВФ видит будущее банков

Напомним, ранее стало известно — Onlyfans начал переговоры о привлечении новых инвестиций. В июне 2021 года сервис начал работу с консультантом, чтобы заинтересовать инвесторов. Идея состоит в том, чтобы найти людей, которые помогут Onlyfans стать более популярной медиаплатформой и дистанцироваться от репутации в сфере порно. Размер инвестиций не указан.

Хотя Onlyfans имеет корни в сфере развлечений для взрослых, сайт хочет стать местом, где широкий круг знаменитостей и спортсменов может общаться с фанатами. Он также стремится привлечь больше рекламодателей, которые могут опасаться связей сайта с порно. На данный момент среди знаменитых пользователей сайта — профессиональный боксер Флойд Мэйвезер и рэпер Карди Б. Также некоторые компании, как Sticky's Finger Joint, сеть ресторанов, специализирующихся на куриных палочках, присоединились к OnlyFans в рамках своей маркетинговой стратегии.