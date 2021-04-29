Журнал Time презентовал рейтинг 100 самых влиятельных в мире компаний

Американский журнал Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний, в который включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, "помогают наметить важный путь вперед".

Как отмечают в издании, в результате получился разнообразный набор из 100 организаций, от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм и фармацевтических гигантов.

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Рейтинг "самых влиятельных компаний" разбит на пять категорий: "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители". В каждую из категорий включено от 16 до 21 компании.

Так, категорию "Первопроходцы" возглавила американская медиакомпания Hello Sunshine, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун.

В эту категорию также попали производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны, канадская фармацевтическая компания Tilray, специализирующаяся на каннабисе, а также крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat и спортивное агентство Klutch Sports, клиентами которого являются звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Трэй Янг, Джон Уолл, Бен Симмонс и Дреймонд Грин.

В категорию "Лидеры" вошли производители электроники Apple и Sony, фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов компания Maersk, транснациональная финансовая корпорация Mastercard, автомобильный концерн Volkswagen и Английская премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила этот раздел Национальная баскетбольная ассоциация.

В категории "Инноваторы" значатся биотехнологическая компания Moderna, создателя видеоигр и консолей Nintendo, стриминговый сервис Netflix, программа для организации видеоконференций Zoom, производитель игрушек Lego, музыкальный сервис Spotify, разработчик компьютерных игр Epic Games, производитель спортивной одежды Adidas, технокомпания Nvidia, социальная сеть TikTok и сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA.

Первую строчку в этой категории занимает аналитическая компания Gro Intelligence.

В категорию "Гиганты" вошли производитель автомобилей General Motors (возглавил раздел), работающая в сфере интернет-коммерции компания Alibaba, крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональная корпорация Google, производитель программного обеспечения Microsoft, производитель бытовой техники и электроники Samsung, логистическая компания Fedex, торговая площадка Amazon, платформа для обмена и торговли криптовалютой Coinbase и крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

На первом месте в разделе "Разрушители" (Disruptors) оказалась компания Illumina, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. Сюда также были включены производитель электромобилей Tesla, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse, производитель космической техники SpaceX и популярная у вебкам-моделей и производителей взрослого контента платформа OnlyFans.

Напомним, с 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний.

Позднее торговлю акциями американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США начала украинская фондовая биржа "Перспектива".