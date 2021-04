Еще одна украинская биржа начала торговать акциями американских техногигантов

Украинская фондовая биржа "Перспектива" начала торговлю акциями семи американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США.

Как сообщает пресс-служба биржи, к торгам допущены акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft, AMD, Apple, а также облигации правительства США (United States Department of the Treasury).

ПАО "Фондовая биржа "Перспектива" — фондовая биржа ценных бумаг Украины. Характерной особенностью Биржи являются украинские бенефициары, программное обеспечение собственного производства и активное использование систем электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе, с мобильных устройств. Технически сделки проходят на бирже "Перспектива".

Напомним, 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Указано, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, Biz Finance PLC (Ukreximbank), Blackrock Fund Advisors, Equity Residential, Ferrexpo PLC, MHP SE, State Street Global Advisors Trust Company и U.S. Department of the Treasury.

Перед этим Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции шести компаний — Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

Как сообщалось, НКЦБФР аннулировала лицензию на проведение деятельности по организации торговли на фондовом рынке ЧАО "Украинская фондовая биржа".

Источник фото: Depositphotos.