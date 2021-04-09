Фондовый рынок 1 час назад

Старейшая фондовая биржа Украины лишилась лицензии

Лицензию УФБ аннулировали из-за отсутствия деятельности на фондовом рынке

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) аннулировала лицензию на проведение деятельности по организации торговли на фондовом рынке ЧАО "Украинская фондовая биржа" (УФБ).

"Аннулировать лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг)… ЧАО "Украинская фондовая биржа"… в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в Комиссии административным данным", — говорится в решении НКЦБФР.

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УФБ была создана в октябре 1991 года постановлением правительства, и является старейшей фондовой биржей страны.

Первые торги на УФБ состоялись 6 февраля 1992 года, на продажу были выставлены акции Перкомбанка, Градобанка, банка "Инко", АО "Пермавиа", к продаже также предлагались акции самой биржи.

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За весь 1992 год на УФБ были проданы ценные бумаги 68 эмитентов на сумму 33,5 млн купонокарбованцев (около 130 тысяч долларов).

По информации УФБ, 2020 год биржа завершила с чистой прибылью 0,16 млн грн, а в 2019 году получила чистый убыток 0,25 млн грн при выручке 4,02 млн грн.

Согласно информации НКЦБФР, основными акционерами УФБ являются ООО "Джесван" — 34,45% и ООО "Украинский контракт" — 53,85%, а в госреестре бенефициаром указан глава правления Валентин Оскольский.

Напомним, 16 декабря Кабинет Министров Украины утвердил перечень фондовых бирж и требования к признанию акций публичных компаний, находящихся в обращении на этих биржах.

Ранее НКЦБФР допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском фондовом рынке.

Источник фото: Depositphotos.

 

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