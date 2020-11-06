Фондовый рынок 50 минут назад

Вступили в силу новые правила сертификации участников фондового рынка

Участники фондового рынка должны в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого решения получить сертификат на право осуществления профессиональной деятельности

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

Как отмечают в НКЦБФР, участники фондового рынка, которые занимаются администрированием негосударственных пенсионных фондов и управлением имущества для финансирования объектов строительства и/или операций с недвижимостью, должны в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого решения получить сертификат на право осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке.

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Эта норма предусматривает, что руководители и сотрудники профессиональных участников фондового рынка, которые имеют оформленное на их имя действующее свидетельство, должны получить такой сертификат согласно Положению о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка, утвержденного решением НКЦБФР.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировано в Министерстве юстиции 22 сентября 2020 года.

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Напомним, с 1 сентября 2021 года около 3,2 тысячи специалистов фондового рынка, которые работают в системе накопительного пенсионного обеспечения, будут проходить аттестацию по новым правилам. Это предусмотрено Положением, которое было утверждено решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Среди нововведений Положения — отмена обязательного обучения в одном из заведений, с которыми НКЦБФР заключила договоры о сотрудничестве по аттестации специалистов.

Это должно способствовать формированию конкурентной среды среди учебных заведений, потому что теперь люди, которые хотят пройти аттестацию, смогут подготовиться самостоятельно или выбрать одно из заведений.

 

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