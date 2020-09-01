НКЦБФР изменила процедуру ликвидации институтов совместного инвестирования

21 августа 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о прекращении институтов совместного инвестирования (ИСИ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, ликвидационная комиссия ИСИ имеет право в течение трех месяцев с даты вступления в силу этого решения провести расчеты с участниками фонда и подать в НКЦБФР документы для отмены регистрации выпуска ценных бумаг фонда.

При этом, в активах ИСИ должны находиться ценные бумаги, к которым в системе депозитарного учеты установлены следующие ограничения:

– на основании судебного решения или решения уполномоченного законом государственного органа или его должностного лица;

– на основании решения Комиссии, принятого по требованию уполномоченного законом государственного органа или его должностного лица;

– в связи с наступлением сроков и сроков погашения долговых ценных бумаг, установленных решением об эмиссии/проспекте ценных бумаг, и невыполнением эмитентом долговых ценных бумаг своих обязательств (невыплата дохода по ценным бумагам, непогашение ценных бумаг, в том числе, невыплата части или полной номинальной стоимости ценных бумаг);

– в связи пребыванием эмитента в процессе ликвидации, срок которой превышает срок ликвидации корпоративного инвестиционного фонда/паевого инвестиционного фонда.

Расчеты с участниками фонда проводятся при получении согласия всех участников ИСИ и осуществлении всех мероприятий, предшествующих проведению расчетов с участниками.

В начале такой процедуры необходимо добавить к письменному уведомлению НКЦБФР о ликвидации фонда документы, заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии:

– копию отчета о финансовом состоянии фонда, составленного по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню принятия решения о ликвидации;

– копию справки о стоимости чистых активов фонда, рассчитанной на конец рабочего дня, предшествующего дню принятия решения о ликвидации.

Комиссия ввела механизм проведения расчетов с участниками институтов совместного инвестирования в течение срока ликвидации фондов при условии письменного согласия всех участников.

Этот механизм предусматривает выполнение ликвидационной комиссией всех необходимых мер по его реализации. Завершение каждого из этапов прекращения фондов сопровождается предоставлением в НКЦБФР всех подтверждающих документов.

Представление в Комиссию документов для исключения сведений о фонде из Реестра проводится в течение пятнадцати рабочих дней:

– с даты вынесения распоряжения об отмене регистрации выпуска акций Фонда, проспекта эмиссии акций и аннулирования свидетельства о регистрации выпуска акций в случае отсутствия после отмены регистрации в активах фонда ценных бумаг;

– с даты закрытия в депозитарном учреждении счета в ценных бумагах фонда, которые были открыты компанией по управлению активами для обслуживания активов фонда.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла проект решения "Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов".