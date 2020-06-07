Кризис — нипочем: количество компаний по управлению активами растет как грибы после дождя

В первом квартале текущего года отрасль управления активами в Украине продолжала расти как количественно, так и по стоимости активов в управлении, а приток капитала в открытых ИСИ (институты совместного инвестирования — Delo.ua) восстановился.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), в первом квартале 2020 года количество компаний по управлению активами (КУА) выросло на четыре, до 297.

Всего за этот период было создано 6 новых КУА. В частности, на конец марта 279 КУА имели в управлении от одного до 53-х фондов, а почти 99% от всех таких компаний управляли, по крайней мере, одним венчурным ИСИ.

В январе — марте 2020 года были зарегистрированы 40 новых ИСИ. С учетом фондов, закрылись, по состоянию на 31 марта 2020 года общее количество зарегистрированных ИСИ увеличилась до 1926, на 1,9% с начала года.

Количество ИСИ, которые достигли норматива минимального объема активов (сформированных, "признанных" фондов), росла десятый квартал подряд — до 1 357 (+ 2.3% за квартал).

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К этому времени, количество негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в управлении на конец марта было 60 (без учета корпоративного фонда НБУ), в том числе, 48 открытых, 6 корпоративных и 6 профессиональных фондов. Всего активами НПФ управляли 34 КУА.

При этом, количество страховых компаний, передали свои активы в управление КУА, с началу 2020 года не изменилось, как и количество КУА, которые предоставляли такие услуги: по состоянию на 31.03.2020 одна такая компания управляла активами двух СК.

Совокупные общие активы в управлении КУА выросли на 3,3% за 1-й квартал 2020 (за последние 12 месяцев — на 9%) и на конец марта достигли 366 825 млн грн.

Общие активы всех ИСИ в управлении, включая те, которые еще не достигли норматива, в 1-м квартале 2020 выросли также на 3,3% и на 9% за год, до 364,995 млн грн.

Активы действующих ИСИ, достигших норматива минимального объема активов (признанных ИСИ), по состоянию на конец марта составили 356,884 млн грн.

За 1-й квартал 2020 году их выросли на 5,2%, а за последний год — на 12.4%

При этом, большинство прироста активов ИСИ обеспечили венчурные фонды, количество отчетов которых за квартал увеличилась на 6,3%.

Напомним, в конце апреля Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".