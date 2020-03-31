Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года

Группа ICU подвела итоги управления локальными активами за 2019 год. В ICU сообщили, что активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине, с учетом успешной реализации ряда проектов в области недвижимости и прямого инвестирования, превышают 2 млрд грн. Размер и доходность данных фондов по-прежнему являются одними из самых высоких на украинском рынке. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши приоритеты — упрощение доступа клиентов к финансовым продуктам, диджитализация и региональная экспансия. В прошлом году мы внедрили онлайн системы доступа и платежей, в том числе, за счет работы с платежными системами Приват и Портмоне. Сейчас мы уже подключились и к Монобанк. Также мы существенно расширили клиентскую базу в Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Все это стало основой высоких показателей в 2019 году", — прокомментировал Константин Стеценко, соучредитель группы ICU.

Фонд Облигаций под управлением ICU — крупнейший в своем сегменте в Украине, активы фонда — 219,9 млн грн, доходность за прошлый год составляет 21,15%, что на 6% превышает украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) и более чем в 5 раз обгоняет инфляцию за 2019 год.

"Пенсионные активы под нашим управлением выросли на 19% до 555 млн грн, по этому показателю мы занимаем первое место среди всех КУА, управляющих активами негосударственных пенсионных фондов в Украине. При этом доходность наших фондов уже четвертый год подряд опережает инфляцию, несмотря на консервативные стратегии инвестирования", — отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

Напомним, Группа ICU — независимая финансовая группа, основанная в 2006 году специалистами из ING, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.