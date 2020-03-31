Финансы 40 минут назад

Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года

Фонд Облигаций под управлением ICU — крупнейший в своем сегменте в Украине

Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года

Группа ICU подвела итоги управления локальными активами за 2019 год. В ICU сообщили, что активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине, с учетом успешной реализации ряда проектов в области недвижимости и прямого инвестирования, превышают 2 млрд грн. Размер и доходность данных фондов по-прежнему являются одними из самых высоких на украинском рынке. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши приоритеты — упрощение доступа клиентов к финансовым продуктам, диджитализация и региональная экспансия. В прошлом году мы внедрили онлайн системы доступа и платежей, в том числе, за счет работы с платежными системами Приват и Портмоне. Сейчас мы уже подключились и к Монобанк. Также мы существенно расширили клиентскую базу в Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Все это стало основой высоких показателей в 2019 году", — прокомментировал Константин Стеценко, соучредитель группы ICU.

Фонд Облигаций под управлением ICU — крупнейший в своем сегменте в Украине, активы фонда — 219,9 млн грн, доходность за прошлый год составляет 21,15%, что на 6% превышает украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) и более чем в 5 раз обгоняет инфляцию за 2019 год.

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"Пенсионные активы под нашим управлением выросли на 19% до 555 млн грн, по этому показателю мы занимаем первое место среди всех КУА, управляющих активами негосударственных пенсионных фондов в Украине. При этом доходность наших фондов уже четвертый год подряд опережает инфляцию, несмотря на консервативные стратегии инвестирования", — отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

Напомним, Группа ICU — независимая финансовая группа, основанная в 2006 году специалистами из ING, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Управляющие партнеры ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко. 

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