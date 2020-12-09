Фондовый рынок 30 минут назад

НКЦБФР завела на украинский фондовый рынок акции американских IT-гигантов

Соответствующие решения опубликованы на сайте Нацкомиссии

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

8 декабря 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском рынке.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на украинский фондовый рынок допущены акции следующих компаний:

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Tesla, Inc. (код ISIN — US88160R1014);

Facebook Inc. (код ISIN — US30303M1027);

Netflix Inc. (код ISIN — US64110L1061);

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Microsoft Corporation (код ISIN — US5949181045);

Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN — US5949181045);

Visa, Inc. (код ISIN — US92826C8394).

Ранее сообщалось, что 6 октября 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Положение о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка.

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