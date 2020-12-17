Фондовый рынок 40 минут назад

Кабмин утвердил перечень из полусотни фондовых бирж

Перечень насчитывает 49 фондовых бирж, на которых находятся в обращении акции публичных компаний

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

16 декабря Кабинет Министров Украины утвердил перечень фондовых бирж и требования к признанию акций (долей) публичных компаний находящимися в обращении на указанной фондовой бирже.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, утвержден перечень из 49 фондовых бирж, на которых находятся в обращении акции (доли) публичных компаний.

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Согласно документу, акции (доли) публичных компаний признаются находящимися в обращении на указанной фондовой бирже при условии их пребывания в листинге такой биржи.

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставляется право инициировать в дальнейшем внесение изменений в этот перечень бирж.

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В Минфине отмечают, что скорректированная прибыль контролируемой иностранной компании не подлежит включению в общий налогооблагаемый доход, не является объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий контролирующего лица в случае, если выполняется любое из условий, определенное соответствующими подпунктами Налогового кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 8 декабря 2020 года  НКЦБФР допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском фондовом рынке.

Напомним, в первом полугодии 2020 года граждане Украины стали реже открывать брокерские счета, однако ситуация резко снизилась в третьем квартале: начиная с августа, частные инвесторы из Украины открыли столько же брокерских счетов, сколько и за докризисный период 2020 года.

По данным компании Freedom Finance, с января по июль включительно количество биржевых счетов в Украине снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 49,4%.

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