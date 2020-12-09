Фондовый рынок: стало известно, какие акции скупают украинские биржевые инвесторы

В первом полугодии 2020 года граждане Украины стали реже открывать брокерские счета, однако ситуация резко снизилась в третьем квартале: начиная с августа, частные инвесторы из Украины открыли столько же брокерских счетов, сколько и за докризисный период 2020 года.

По данным компании Freedom Finance, с января по июль включительно количество биржевых счетов в Украине снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 49,4%.

Как сообщает "Минфин", основными причинами такого спада стали кризис из-за пандемии, снижение уровня платежеспособности населения и нестабильность фондового рынка.

Однако, в августе, как отмечает издание, ситуация изменилась — в третьем квартале резко выросло количество открытых новых счетов. При этом, аналогичный всплеск зафиксировали и в других странах, где есть представительства Freedom Finance.

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Так, из-за падения рынков у инвесторов появилось "окно" для покупки ценных бумаг по сниженным ценам и заработка на их росте.

Например, индекс S&P 500, в который входят акции крупнейших американских компаний, в марте упал на рекордные с 2008 года 33,9%. Но на фоне масштабных мер от ФРС США индекс возобновил рост. Сейчас он отыграл падение и даже обновил исторический максимум.

Повышенный интерес к инструментам фондового рынка во время кризиса вызван несколькими факторами.

Так, многие украинцы считают, что банковские депозиты могут нивелировать действие инфляции, но не принесут прибыли. После очередных скачков на валютном рынке многие задумались о финансовой защите от девальвации.

Кроме того, порог вхождения на фондовый рынок стал ниже: появилось множество образовательных проектов об основах инвестирования, брокерские счета открывают онлайн, а инвестировать можно в несколько кликов.

Как рассказал лектор учебных программ Freedom Finance Украина Тарас Гандзий, долгое время среднестатистическими розничными инвесторами в Украине были мужчины сорока лет, в основном, из Киева.

"Как правило, они занимали руководящие должности в крупных компаниях или управляли собственным бизнесом. Однако с начала года профиль инвестора изменился: на обучение по основам фондового рынка чаще приходят менеджеры среднего и высшего звена, индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса, а средний возраст снизился до 25 лет", — прокомментировал ситуацию Тарас Гандзий.

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Кроме этого, фондовым рынком стали чаще интересоваться женщины. Согласно статистике, в среднем 55% начинающих инвесторов после обучения открывают брокерские счета.

Чаще всего они начинают с ценных бумаг компаний, входящих в индекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble и так далее. В то же время, выбирают консервативную стратегию инвестирования.

"Раньше новички на фондовом рынке часто вкладывались в высокорисковые инструменты. Безусловно, эта стратегия могла принести большую прибыль за короткий срок, однако вероятность уйти в минус во много раз превышала риски по другим инструментам. Сегодня новички стали чаще выбирать долгосрочные стратегии, которые предполагают пассивное инвестирование — купить и держать. Это зрелый подход, который позволяет минимизировать риски и планировать стабильную доходность", — рассказал Гандзий.

Напомним, 8 декабря 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском фондовом рынке.