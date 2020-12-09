Биржевики просят Зеленского привлечь их к оценке кандидатов на руководящие посты в НКЦБФР

Профессиональные участники фондового рынка просят президента Украины Владимира Зеленского привлекать их к экспертной оценке кандидатов на пост председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом говорится в сообщении Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД).

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"С учетом того, что в феврале 2021 года истекает срок полномочий председателя и трех членов НКЦБФР, которые освобождаются и назначаются президентом, профобъединения фондового рынка предложили Зеленскому привлечь профессиональное сообщество к экспертной оценке кандидатур председателя и членов НКЦБФР", — говорится в сообщении.

По мнению биржевиков, на сегодняшний день фондовый рынок Украины находится в глубоком кризисе, в том числе, по причинам действий руководства НКЦБФР, которое в течение последних шести лет не способствовало его развитию.

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Профучастники обеспокоены Концепцией развития фондового рынка до 2025 года, которую Нацкомиссия предложила Кабинету министров.

В частности, профобъединения и СРО (саморегулируемые организации — Delo.ua) утверждают, что такие подходы в регулировании могут привести к полному разрушению национальных рынков капитала и уничтожению конкурентной основы их функционирования.

Проанализировав открытые данные, профессиональные ассоциации отметили, что количество ценных бумаг, находящихся в обращении, за последние шесть лет катастрофически сократилось.

"На рынке практически не осталось ценных бумаг украинских эмитентов, в которые можно инвестировать активы и вызывавших доверие инвесторов. Условия деятельности украинского фондового рынка за последние годы стали более жесткими, чем в странах Европейского Союза. Однако, главной целью нынешнего руководства НКЦБФР является не развитие рынка, а расширение собственных полномочий", — заявили в ПАРД.

Представители профессионального сообщества считают, что для развития украинского фондового рынка необходимо осуществить коренные "перезагрузки" стратегии, тактики, подходов и методов НКЦБФР, начиная с анализа его полномочий и эффективности их выполнения, включая ротацию руководства регулятора.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2021 года около 3,2 тысячи специалистов фондового рынка, которые работают в системе накопительного пенсионного обеспечения, будут проходить аттестацию по новым правилам.

Напомним, 21 августа 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о прекращении институтов совместного инвестирования.