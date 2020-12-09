Фондовый рынок 1 час назад

Биржевики просят Зеленского привлечь их к оценке кандидатов на руководящие посты в НКЦБФР

Профучастники считают, что на сегодняшний день фондовый рынок Украины находится в глубоком кризисе, в том числе, по причинам действий руководства НКЦБФР

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Профессиональные участники фондового рынка просят президента Украины Владимира Зеленского привлекать их к экспертной оценке кандидатов на пост председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом говорится в сообщении Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"С учетом того, что в феврале 2021 года истекает срок полномочий председателя и трех членов НКЦБФР, которые освобождаются и назначаются президентом, профобъединения фондового рынка предложили Зеленскому привлечь профессиональное сообщество к экспертной оценке кандидатур председателя и членов НКЦБФР", — говорится в сообщении.

По мнению биржевиков, на сегодняшний день фондовый рынок Украины находится в глубоком кризисе, в том числе, по причинам действий руководства НКЦБФР, которое в течение последних шести лет не способствовало его развитию.

Читайте также:
НКЦБФР установила перечень финансовых агентов на фондовом рынке

Профучастники обеспокоены Концепцией развития фондового рынка до 2025 года, которую Нацкомиссия предложила Кабинету министров.

В частности, профобъединения и СРО (саморегулируемые организации — Delo.ua) утверждают, что такие подходы в регулировании могут привести к полному разрушению национальных рынков капитала и уничтожению конкурентной основы их функционирования.

Проанализировав открытые данные, профессиональные ассоциации отметили, что количество ценных бумаг, находящихся в обращении, за последние шесть лет катастрофически сократилось.

"На рынке практически не осталось ценных бумаг украинских эмитентов, в которые можно инвестировать активы и вызывавших доверие инвесторов. Условия деятельности украинского фондового рынка за последние годы стали более жесткими, чем в странах Европейского Союза. Однако, главной целью нынешнего руководства НКЦБФР является не развитие рынка, а расширение собственных полномочий", — заявили в ПАРД.

Читайте также:
Годовой отчет НКЦБФР: ICU — крупнейший торговец ОВГЗ по итогам 2019 года

Представители профессионального сообщества считают, что для развития украинского фондового рынка необходимо осуществить коренные "перезагрузки" стратегии, тактики, подходов и методов НКЦБФР, начиная с анализа его полномочий и эффективности их выполнения, включая ротацию руководства регулятора.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2021 года около 3,2 тысячи специалистов фондового рынка, которые работают в системе накопительного пенсионного обеспечения, будут проходить аттестацию по новым правилам.

Напомним, 21 августа 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о прекращении институтов совместного инвестирования.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ЕС перечислил Украине €600 млн кредита
ЕС перечислил Украине €600 млн кредита
Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА взамен возглавившего облсовет
Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА взамен возглавившего облсовет
Финансирование украинской армии не сократится ни на гривню — Зеленский
Финансирование украинской армии не сократится ни на гривню — Зеленский
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В России заявили, что украинский завод уже наладил выпуск вакцины "Спутник V" (обновлено)

  3. В Киеве заработала камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта

  4. Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Украины в 10 стран

  5. "Пожар" на Закарпатье: что происходит вокруг венгерской общины и чем это грозит Украине

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...