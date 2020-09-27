НКЦБФР изменила систему аттестации специалистов фондового рынка

С 1 сентября 2021 года около 3,2 тысячи специалистов фондового рынка, которые работают в системе накопительного пенсионного обеспечения, будут проходить аттестацию по новым правилам.

Это предусмотрено Положением, которое было утверждено решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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По информации регулятора, этот документ является результатом трехлетней работы НКЦБФР, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" и ассоциации CFA Society Ukraine, которые подписали меморандум о намерениях сотрудничества в построении в Украине прозрачной системы сертификации специалистов фондового рынка и управляющих активами, основанной на независимой оценке кандидатов в соответствии с лучшими мировыми практиками.

"Многое изменилось за эти три года — это и так называемый сплит, в результате которого НКЦБФР теперь отвечает за аттестацию специалистов, осуществляющих деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов и принятия Закона об упрощении привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов, который является новой "конституции" рынков капитала. Именно поэтому профессиональным участникам рынка, их клиентам и обществу в целом очень нужны новые стандарты экзаменов, заложенные в Положении", — рассказала заместитель руководителя Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Ветка.

Среди нововведений Положения — отмена обязательного обучения в одном из заведений, с которыми НКЦБФР заключила договоры о сотрудничестве по аттестации специалистов. Это должно способствовать формированию конкурентной среды среди учебных заведений, потому что теперь люди, которые хотят пройти аттестацию, смогут подготовиться самостоятельно или выбрать одно из заведений.

"Другим важным новшеством Положения является внедрение компьютерного тестирования как эффективной и прозрачной формы проверки знаний, также обеспечит автоматизацию сбора, обработки и хранения информации о результатах квалификационных экзаменов. Конечно, компьютерными экзаменами сейчас никого не удивишь, но мы надежду, что тот программно-технический комплекс, который будет использоваться для испытаний и дальнейшей обработки информации о них, будет самым современным, защищенным и позволит обработку значительных массивов данных", — заявил член НКЦБФР Максим Либанов.

Новые экзамены начнутся меньше чем за год, а заключительным этапом реформы системы аттестации специалистов фондового рынка должно стать определение НКЦБФР методического центра или центров, которые будут отвечать за разработку и поддержание базы тестовых заданий и программно-технического комплекса, а также ряда аттестационных центров, которые будут осуществлять аттестацию специалистов.

Напомним, 21 августа 2020 года вступило в силу решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о прекращении институтов совместного инвестирования.