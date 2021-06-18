Onlyfans хочет привлечь новые инвестиции, чтобы дистанцироваться от порно

Сервис подписки на контент Onlyfans ведет переговоры о привлечении новых инвестиций при оценке компании более чем в 1 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, стартап сейчас работает с консультантом, чтобы заинтересовать инвесторов. Идея состоит в том, чтобы найти людей, которые помогут Onlyfans стать более популярной медиаплатформой и дистанцироваться от репутации в сфере порно. Размер инвестиций не указан.

Хотя Onlyfans имеет корни в сфере развлечений для взрослых, сайт хочет стать местом, где широкий круг знаменитостей и спортсменов может общаться с фанатами. Он также стремится привлечь больше рекламодателей, которые могут опасаться связей сайта с порно.

На данный момент среди знаменитых пользователей сайта — профессиональный боксер Флойд Мэйвезер и рэпер Карди Б. Также некоторые компании, как Sticky's Finger Joint, сеть ресторанов, специализирующихся на куриных палочках, присоединились к OnlyFans в рамках своей маркетинговой стратегии.

В прошлом году продажи Onlyfans составили более 2 миллиардов долларов. Поскольку с пользователей на сайте взимается комиссия в размере 20%, это означает, что стартап получил доход более 400 миллионов долларов.

По словам человека, знакомого с ситуацией, в этом году рост лондонской компании превышает 100%. Onlyfans заявил, что выплатил более 3 миллиардов долларов более чем 1,25 миллиона создателей контента на своей платформе. У него более 130 миллионов зарегистрированных пользователей.

Представитель Onlyfans от комментариев отказался.

Onlyfans был основан в 2016 году британским предпринимателем Тимом Стокли. Позже Стокли продал контрольный пакет акций компании интернет-предпринимателю из Чикаго Леониду Радвинскому.

Использование Onlyfans резко возросло во время пандемии, поскольку звезды фильмов для взрослых, модели, инструкторы по фитнесу и повара пользовались сайтом, чтобы взимать плату с фанатов за специальные занятия или личное общение.

Сайт конкурирует с другими сайтами, которые получают прибыль от впечатлений фанатов. В числе таких Cameo, который позволяет знаменитостям продавать фанатам персонализированные сообщения.