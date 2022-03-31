В американських паспортах вводять окреме позначення для "іншої" статі

Державний департамент США вирішив відображати в паспортах американців окрему гендерну ідентичність, якщо вона відмінна від чоловічої чи жіночої. Про це йдеться у заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена на сайті відомства.

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"У червні я оголосив, що заявники на паспорт США можуть самостійно обирати свою стать і більше не зобов'язані надавати будь-які медичні документи, навіть якщо обрана ними стать відрізняється від інших документів про громадянство або посвідчення особи. Починаючи ж з 11 квітня громадяни США зможуть обирати X як гендерний маркер у заяві на отримання паспорта США", - повідомив він.

За словами чиновника, Держдепартамент стане першим відомством у США, яке запровадить таку практику, проте вже наступного року ця можливість стане доступною і для інших документів.

Блінкен розповів, що перед тим, як остаточно зважитися на додавання третього гендерного маркера для небінарних, інтерсексуальних людей та людей, що відчувають гендерний дискомфорт, відомство вивчило побажання громадян щодо зміни форм заяв на отримання паспорта.

Крім того, Держдеп проконсультувався з країнами, які вже зробили цей крок, а також вивчив дані дослідження Національного центру статистики охорони здоров'я (що входить до Центрів контролю та профілактики захворювань) про те, як коректно визначати гендерний маркер X, проведеного на основі опитування населення, в тому числі значної кількості представників спільноти LGBTQI+.

"Уважно вивчивши проведене дослідження та відгуки членів спільноти, ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера X у публічних формах Державного департаменту буде "Невказана чи інша гендерна ідентичність". Це рішення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність", - зазначив Блінкен.

Це рішення було присвячене Міжнародному дню видимості трансгендерних людей, який відзначається 31 березня.

Зазначимо також, що зараз дозволяють громадянам обирати третю стать у паспорті такі країни як Аргентина, Австрія, Австралія, Канада, Колумбія, Данія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, а також Індія, Пакистан та Непал.

Джерело фото: ua.depositphotos.com