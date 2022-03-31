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В американских паспортах вводят отдельное обозначение для "другого" пола
Государственный департамент США решил отображать в паспортах американцев отдельную гендерную идентичность, если она отлична от мужской или женской. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена на сайте ведомства.
"В июне я объявил, что соискатели паспорта США могут самостоятельно выбирать свой пол и больше не обязаны предоставлять какие-либо медицинские документы, даже если выбранный ими пол отличается от других документов о гражданстве или удостоверении личности. А начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать X в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США", - сообщил он.
По словам чиновника, Госдепартамент станет первым ведомством в США, которое внедрит такую практику, однако уже в следующем году эта возможность станет доступна и для других документов.
Блинкен рассказал, что перед тем, как окончательно решиться на добавление третьего гендерного маркера для небинарных, интерсексуальных, а также испытывающих гендерный дискомфорт людей, ведомство изучило пожелания граждан относительно изменения форм заявлений на получение паспорта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Госдеп проконсультировался со странами, которые уже предприняли этот шаг, а также изучил данные исследования Национального центра статистики здравоохранения (входящего в Центры по контролю и профилактике заболеваний) о том, как корректно определять гендерный маркер X, на основе опроса населения, в том числе значительного количества представителей сообщества LGBTQI+.
"Внимательно изучив проведенное исследование и отзывы членов сообщества, мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера X в публичных формах Государственного департамента будет "Неуказанная или другая гендерная идентичность". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - отметил Блинкен.
Данное решение было приурочено к Международному дню видимости трансгендерных людей, который отмечается 31 марта.
Отметим, что сейчас позволяют гражданам выбирать третий пол в паспорте такие страны как Аргентина, Австрия, Австралия, Канада, Колумбия, Дания, Германия, Исландия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, а также Индия, Пакистан и Непал.
Источник фото: ua.depositphotos.com