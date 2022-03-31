В американских паспортах вводят отдельное обозначение для "другого" пола

Государственный департамент США решил отображать в паспортах американцев отдельную гендерную идентичность, если она отлична от мужской или женской. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена на сайте ведомства.

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"В июне я объявил, что соискатели паспорта США могут самостоятельно выбирать свой пол и больше не обязаны предоставлять какие-либо медицинские документы, даже если выбранный ими пол отличается от других документов о гражданстве или удостоверении личности. А начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать X в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США", - сообщил он.

По словам чиновника, Госдепартамент станет первым ведомством в США, которое внедрит такую практику, однако уже в следующем году эта возможность станет доступна и для других документов.

Блинкен рассказал, что перед тем, как окончательно решиться на добавление третьего гендерного маркера для небинарных, интерсексуальных, а также испытывающих гендерный дискомфорт людей, ведомство изучило пожелания граждан относительно изменения форм заявлений на получение паспорта.

Кроме того, Госдеп проконсультировался со странами, которые уже предприняли этот шаг, а также изучил данные исследования Национального центра статистики здравоохранения (входящего в Центры по контролю и профилактике заболеваний) о том, как корректно определять гендерный маркер X, на основе опроса населения, в том числе значительного количества представителей сообщества LGBTQI+.

"Внимательно изучив проведенное исследование и отзывы членов сообщества, мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера X в публичных формах Государственного департамента будет "Неуказанная или другая гендерная идентичность". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - отметил Блинкен.

Данное решение было приурочено к Международному дню видимости трансгендерных людей, который отмечается 31 марта.

Отметим, что сейчас позволяют гражданам выбирать третий пол в паспорте такие страны как Аргентина, Австрия, Австралия, Канада, Колумбия, Дания, Германия, Исландия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, а также Индия, Пакистан и Непал.

Источник фото: ua.depositphotos.com