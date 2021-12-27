В Швейцарии разрешили менять пол подросткам с 16 лет

С 1 января 2022 года жители Швейцарии смогут менять пол на законных основаниях и без медицинского вмешательства, если они уже достигли возраста 16 лет.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению властей, такой шаг “выведет страну в лидеры европейского движения за гендерную самоидентификацию”.

По новым правилам, любой гражданин Швейцарии в возрасте от 16 лет и старше, не находящийся под законной опекой, сможет изменить свой пол и юридическое имя в документах, самостоятельно посетив ЗАГС.

Медицинские показания для данной процедуры не требуются. Также швейцарцам не нужно будет проходить обследование для смены пола.

Чтобы пройти процедуру тем, кому меньше 16 лет, потребуется согласие опекуна или родителей. Предполагается, что данный законопроект упростит медобслуживание для трансгендеров.

Швейцария стала одной из немногих стран, что позволяют человеку менять пол без гормональной терапии и без медицинского вмешательства.

Напомним, с 8 января 2022 года в Украине начинают действовать изменения в законодательство о рекламе, согласно которым работодателей будут штрафовать за то, что указывают определенный пол в вакансиях (только для женщин, или только для мужчин).

Отметим, Кабинет министров предложил Раде внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на устранение трудовой дискриминации женщин, в том числе беременных.